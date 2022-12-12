روسيا تطور محركات لأقمارها الصناعية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسمس" الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير محركات جديدة مخصصة للأقمار الصناعية التي ستطلقها روسيا لإمداد الأرض بشبكات الإنترنت.

وحول الموضوع قال رئيس شركة "فاكل" الروسية، غينادي أبرامينكوف: "تمكن الخبراء في شركتنا من تصميم نموذج لمحرك سيكون قادرا على تحريك الأقمار الصناعية في الفضاء وتعديل مداراتها.. هذا النوع من المحركات سيخصص لأقمار Marathon-IoT التي ستطلقها روسيا لإمداد الأرض بخدمات الاتصالات وإنترنت الأشياء".

وأضاف "لم نحدد بعد الشكل النهائي لهذه الأقمار، لكننا قدمنا بعض الاقتراحات لشركة إينيرغيا حول هذا الموضوع، أما بالنسبة لمحركات الدفع الخاصة بها فقد طورنا نموذجا لها وعرضناه على الشركات الروسية المختصة بصناعات الفضاء".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية في إطار برنامج Sphere الوطني الفضائي، ومن بينها أقمار Marathon-IoT المخصصة لخدمات الاتصالات وإنترنت الأشياء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تنوي إطلاق أكثر من 250 قمراً من أقمار Marathon-IoT، سيزن كلا منها نحو 50 كلغ، وستدور هذه الأقمار على مدارات تبعد 750 كلم تقريبا عن الأرض.

المصدر: فيستي