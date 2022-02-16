روسيا تعتمد الأقمار الصناعية لتأمين الاتصالات لوسائل النقل العامة

ذكرت مصادر في الحكومة الروسية أن العمل جار في البلاد على تفعيل خطة لتأمين الاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية لوسائل النقل العامة.

وجاء في منشور على موقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الموضوع "سيتم تزويد الحافلات والسفن وقطارات المسافات الطويلة وبعض وسائل النقل العامة في البلاد باتصالات عبر الأقمار الصناعية".

وأشار المنشور إلى أن منظومة Express-RV من الأقمار الصناعية الروسية ستؤمن الاتصالات لوسائل النقل في المناطق النائية من الاتحاد الروسي، كما ستؤمن شبكات إنترنت عالية السرعة في مناطق القطب الشمالي ومنطاق طريق بحر الشمال، وستستفيد من الشبكات الطائرات والقطارات والحافلات وشاحنات النقل البري.

ومن المفترض أن تعتمد روسيا أيضا منظومة أقمار " Marathon IoT" الصناعية لتأمين خدمات إنترنت الأشياء لوسائل النقل وبعض المؤسسات الخدمية في العديد من مناطق البلاد، فمن المخطط أن توسع استخدام الروبوتات والمعدات الذكية في قطاعات الخدمات والزراعة والقطاعات الاقتصادية.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مجموعة أقمار " Marathon IoT" ستضم 264 قمرا صناعيا لتأمين الاتصالات وشبكات الإنترنت، وستتوزع هذه الأقمار في مجموعات تدور في مدارات يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 750 كلم.

المصدر: فيستي