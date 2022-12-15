الإمارات العربية مستعدة لتزويد المحطة المدارية القمرية الأمريكية بوحدات انتقال

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على تزويد محطة Gateway القمرية المدارية الأمريكية بوحدات انتقال ستستخدم لانتقال رواد الفضاء من مركبة فضاء إلى المحطة.

وقد بدأت المحادثات بهذا الشأن مع شركة "بوينغ" الأمريكية. أفادت بذلك صحيفة The National الإماراتية.

إقرأ المزيد

وقال، جون ماهولاند، النائب الأول لشركة "بوينغ" في مقابلة مع الصحيفة :" نحن نُجري محادثات نشيطة عن توريد وحدات الانتقال المخصصة لمحطة Gateway في إطار برنامج "أرتميس" القمري، ما يعد خبرا جيدا بالنسبة إلينا".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في ربيع عام 2019 رسميا عن إطلاق برنامج "أرتميس" القمري الذي يهدف إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر وإنشاء محطة Gateway القمرية المدارية. ويخطط لاستخدام المحطة المدارية كمنصة تضمن تنفيذ المهام على سطح القمر وبمثابة رأس جسر لتحقيق البعثات الفضائية الرامية إلى دراسة الفضاء البعيد.

يذكر أن "أرتميس" هو البرنامج المفتوح للمشاركة الدولية. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول التي وقّعت في 13 أكتوبر عام 2020 اتفاقية التعاون الثنائي مع وكالة "ناسا" في إطار تحقيق هذا المشروع.

المصدر: تاس