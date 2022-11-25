 
مباشر

مركز محمد بن راشد يعلن موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى القمر

الفضاء

مركز محمد بن راشد يعلن موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى القمر
noimd.mirtesen.ru
صورة ارشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8wv

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عزمه إطلاق المستكشف "راشد" في أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر عند الساعة 12:3 من 30 نوفمبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في الولايات المتحدة.

وأشار المركز إلى أن موعد إطلاق المستكشف القمري الإماراتي يمكن أن يؤجل إلى يوم آخر بسبب ظروف الطقس أو أمور أخرى.

إقرأ المزيد
"ناسا" تنوي بناء قاعدة على سطح القمر بحلول عام 2025

وكان من المنتظر إطلاق المستكشف في 28 نوفمبر وذلك بعد أن أعلن  مركز " محمد بن راشد" يوم 13 أكتوبر الماضي عن انتهاء اختباراته وجاهزيته للبعثة إلى القمر.

يذكر أن شركة Ispace اليابانية هي التي تولت تصنيع منصة الهبوط HAKUTO-R التي ستوصل المستكشف بوزن 10 كيلوغرامات إلى سطح القمر.

وسيتم إطلاق الروفر بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الذي سينقل إلى القمر بعض الشحنات الخاصة والحكومية. ويتوقع أن تستغرق الرحلة الفضائية إلى القمر نحو 5 أشهر.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أحد أجمل أهداف مونديال قطر.. هدف برازيلي بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية" (فيديو)