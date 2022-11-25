مركز محمد بن راشد يعلن موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى القمر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عزمه إطلاق المستكشف "راشد" في أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر عند الساعة 12:3 من 30 نوفمبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في الولايات المتحدة.

#مركز_محمد_بن_راشد_للفضاء : إطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر في 30 نوفمبر الجاري عند الساعة 12:39 مساءً بتوقيت #الإمارات، وذلك من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في الولايات المتحدة. قد يتم تغيير الموعد بحسب الأحوال الجوية أو أية ظروف أخرى.@MBRSpaceCentre#الإمارات_اليومpic.twitter.com/KJZgPd3Alo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 25, 2022

وأشار المركز إلى أن موعد إطلاق المستكشف القمري الإماراتي يمكن أن يؤجل إلى يوم آخر بسبب ظروف الطقس أو أمور أخرى.

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وكان من المنتظر إطلاق المستكشف في 28 نوفمبر وذلك بعد أن أعلن مركز " محمد بن راشد" يوم 13 أكتوبر الماضي عن انتهاء اختباراته وجاهزيته للبعثة إلى القمر.

يذكر أن شركة Ispace اليابانية هي التي تولت تصنيع منصة الهبوط HAKUTO-R التي ستوصل المستكشف بوزن 10 كيلوغرامات إلى سطح القمر.

وسيتم إطلاق الروفر بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الذي سينقل إلى القمر بعض الشحنات الخاصة والحكومية. ويتوقع أن تستغرق الرحلة الفضائية إلى القمر نحو 5 أشهر.

المصدر: RT