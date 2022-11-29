كوريا الجنوبية تنوي غزو القمر

تنوي كوريا الجنوبية أن ترسل بحلول عام 2032 مسبارا إلى القمر، سيصل إلى المريخ عام 2045.

أعلن ذلك الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قائلا إن السلطة الكورية الجنوبية تريد تحويل البلاد إلى دولة فضائية.

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وتعهد الرئيس بأن يقدم هدية للأجيال القادمة على شكل موارد القمر وطرح برنامجا ستقوم كوريا الجنوبية بموجبه بتصنيع محرك لصاروخ قادر على الوصول إلى القمر والهبوط على سطحه والبدء في استخراج ثرواته الطبيعية. وكما تعهّد بأن يهبط المسبار الكوري الجنوبي على سطح المريخ عام 2045 حين ستحتفل البلاد بالذكرى المئوية لتحريرها.

وأطلق الرئيس الكوري الجنوبي على خطته تسمية "الاقتصاد الفضائي للمستقبل".

وقال إن تحويل كوريا الجنوبية إلى دولة فضائية كبيرة ليس مستقبلا بعيدا بل فرصة وأمل لشق الطريق إلى المستقبل بالنسبة إلى الشباب والأجيال الصاعدة.

وشدّد الرئيس الكوري على ضرورة تأسيس وكالة فضائية تشبه "ناسا" الأمريكية في كوريا الجنوبية.

يذكر أن كوريا الجنوبية نجحت في 21 يونيو الماضي في إطلاق صاروخها الفضائي الكوري الصنع تماما. وأعلن يون سيوك يول آنذاك أن إطلاق الصاروخ الفضائي فتح الطريق إلى الفضاء لكوريا الجنوبية.

المصدر: تاس