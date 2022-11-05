الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية بنجاح (فيديو)

أعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الاختبار تم برعاية العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة.

وبحسب الوكالة، فإن الصاروخ قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب قادر على وضع قمر صناعي بزنة 80 كغم في مدار يبعد 500 كيلومتر على ثلاث مراحل من الوقود الجامد.

من حهته قال العميد امير علي حاجي زادة: ى"أنه وباجتياز هذه المرحلة، سيتم في المستقبل القريب بعون الله، وضع القمر الصناعي "ناهيد" التابع لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار بواسطة الحرس الثوري باستخدام حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قائم 100".

المصدر: وكالة مهر الإيرانية