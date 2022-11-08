روسيا تطلق 6 أقمار صناعية للإنترنت الفضائي بحلول عام 2025

تقضي المرحة الأولى لنشر مجموعة "سكيث" من الأقمار الصناعية الروسية بإطلاق 6 أقمار صناعية للإنترنت الفضائي بحلول أواخر عام 2025 أو منتصف عام 2026.

أعلن ذلك، ألكسندر كوزوفنيكوف، نائب كبير مصممي الأنظمة الفضائية في شركة "ريشيتنيوف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية.

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وقال في حديث أدلى به لمجلة "الفضاء الروسي" إن شركته تنوي إطلاق 6 أقمار صناعية للاتصالات والإنترنت الفضائي نهاية عام 2025 أو منتصف عام 2026، وسيتم في المراحل التالية زيادة عدد الأقمار الصناعية في مدارات أخرى.

وحسب نائب كبير المصممين فإن الأقمار الصناعية ستطلق بواسطة صاروخ "سويوز – 2.1 بي" ووحدة التسريع "فريغات". وقال: "ندرس الآن احتمالين لإطلاق الأقمار الصناعية، وأحدها هو إطلاق قمرين صناعيين بصاروخ واحد بصفته احتمالا نفضله لأنه أرخص ويتطلب استخدام عدد أصغر من الصواريخ الفضائية".

وأضاف الخبير أن كلفة ميغابيت واحد من المعلومات التي ترسلها عن طريق الاتصال الفضائي الأقمار الصناعية الروسية "سكيث" يمكن مقارنتها بسعر الخدمات التي يقدمها مشغلو الاتصال على الأرض. ويعني ذلك أن روسيا ستجد نفسها قادرة على تقديم خدمات الإنترنت الفضائي الرخيص ومتعدد القنوات. وستكون قدرة نظام "سكيث" الفضائية على تمرير المعلومات أعلى من قدرة أول قمر صناعي استعراضي من طراز "سكيث – دي" تم إطلاقه في 22 أكتوبر الماضي بواسطة "صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي من مطار "فوستوتشني" الفضائي. وسيكون وزنه أكبر،. كما ستكون مكونات حمولته المفيدة أوسع.

يذكر أن القمر الصناعي الاستعراضي "سكيث – دي" أطلق في 22 أكتوبر الماضي مع 3 أقمار صناعية للاتصالات من طراز "غونيتس".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي أعلن عام 2018 عن تطوير برنامج" سفيرا" الروسي للإنترنت الفضائي".

المصدر: تاس