روسيا تطللق أقمارا صناعية من الجيل الجديد إلى الفضاء قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية الروسية إلى مدارات حول الأرض، من بينها قمر لخدمات الإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1b مع ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من نوع Gonets-M والقمر الصناعي Skif-D على منصة الإطلاق 1S في في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي استعدادا لإرسال هذه الأقمار إلى مدارات حول الأرض".

وأضاف البيان: "من المقرر أن يطلق الصاروخ الحامل للأقمار المذكورة في 22 أكتوبر الجاري، تمام الساعة 22:57 بتوقيت موسكو، وبعد وصول الصاروخ إلى مدار محدد في الفضاء ستنفصل عنه وحدة فريغات لتنقل الأقمار إلى مدارها المطلوب".

وقمر Skif-D هو أول قمر تطلقه روسيا في إطار مشروع Sphere ليعمل على تأمين خدمات الإنترنت للأرض.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمراً من فئة Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.

المصدر: تاس