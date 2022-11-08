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الهند تعلن عن جاهزية صاروخ يطلق أول مركبة فضائية مأهولة

الفضاء

الهند تعلن عن جاهزية صاروخ يطلق أول مركبة فضائية مأهولة
tvmag.ru
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس مركز الرحلات الفضائية المأهولة في المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية د. امامهشواران عن جاهزية صاروخ " LVM3" الذي سيقوم بإيصال مركبة "غاغانيان" المأهولة إلى مدار الأرض .

ونقلت صحيفة "ذي تايم أوف إنديا" الهندية عن المصدر قوله: "قد اختتمت كل الأعمال الخاصة بإعداد الصاروخ للإطلاق إلى الفضاء. ويعتبر LVM3 جاهزا". 

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وأشار أمامهشواران في كلمة ألقاها في ندوة "البيولوجيا والتكنولوجيا الفضائيتان" إلى أن سلسلة من اختبارات مركبة "غاغانيان" الفضائية المأهولة تنطلق مطلع العام المقبل، ومن بينها اختبار منظومة الإنقاذ الطارئ لأفراد طاقم المركبة.

يذكر أن رئيس وزراء الهند نارندرا مودي كان قد أعلن في أغسطس عام 2018 أن بلاده سترسل إلى مدار الأرض أول طاقم فضائي بحلول أغسطس عام 2022 حين ستحتفل الهند بذكرى الـ75 لتحريرها من الاستعمار البريطاني،

وتترجم تسمية المشروع "غاغانيان" من اللغة السنسكريتية كـ "المركبة السموية". وكان يخطط أولا لأن يمكث أفراد الطاقم الهندي في مدار الأرض 5 أو 7 أيام. وكان فريق من رواد الفضاء الهنود قد تلقى دورة تدريبية في "مدينة النجوم" الروسية ( مركز تدريب رواد الفضاء).

إلا أن مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية أعلنت في مارس عام 2020 تأجيل بعثة "غاغانيان" الفضائية الهندية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

المصدر: تاس

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