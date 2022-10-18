الهند تطلق أقماراً بريطانية إلى الفضاء

ذكرت وكالة Press Trust of India أن الهند تخطط لإطلاق 36 قمرا من أقمار OneWeb إلى مدارات حول الأرض.

وتبعا للوكالة فإن منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) من المفترض أن تطلق 36 قمرا من أقمار OneWeb من مركز Sriharikota الفضائي جنوب غرب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى "أن عملية الإطلاق ستتم بواسطة صاروخ فضائي ثقيل من نوع LVM3، ومن المفترض أن تنفذ في 23 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 00:07 بالتوقيت المحلي (22 أكتوبر، الساعة 21:37 بتوقيت موسكو)".

وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أنها وقعت عقودا مع (Access Associates (OneWeb البريطانية، وبموجب هذه العقود ستقوم بإطلاق أقمار OneWeb LEO باستخدام صواريخ الفضاء الهندية.

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات حول الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي الذي أطلق من قاعدة كورو الفضائية، وفي 7 فبراير 2020 أطلق 34 قمرا آخر من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وبعدها أطلقت مجموعة من الأقمار في مارس العام نفسه، ومن ثم أرسلت عدة دفعات من هذه الأقمار إلى مدارات حول الأرض أيضا.

المصدر: تاس