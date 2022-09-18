ممثلو "ناسا" يصلون إلى بايكونور للمشاركة في أول رحلة متقاطعة على متن مركبة "سويوز"

أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بوصول وفد أمريكي يضم ممثلي وكالة "ناسا" الفضائية إلى مطار "بايكونور" الفضائي للمشاركة في أول رحلة متقاطعة على متن المركبة "سويوز" الفضائية الروسية.

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وقال المكتب الصحفي للمؤسسة، اليوم الأحد: "وصل وفد أمريكي إلى بايكونور للمشاركة في أول رحلة روسية أمريكية متقاطعة على متن المركبة "سويوز" الفضائية. ويضم الوفد ممثلين من وكالة "ناسا" وأقرباء رائد الفضاء فرانسيسكو روبيو".

ودقق المكتب أن وفد وكالة "ناسا" يترأسه ممثل الوكالة كينيت بوايرسوكس. وأضاف أن الوفد حضر اليوم الأحد عملية نقل الصاروخ الحامل "سويوز 2.1 أ" إلى منصة الإطلاق بالمطار الفضائي".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا الصاروخ في الساعة 16:54 من يوم 21 سبتمبر الجاري. وسيتجه إلى محطة الفضائية الدولية وعلى متنه رئدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبيف، ودميتري بيتيلين، ورائد الفضاء لوكالة "ناسا" الأمريكية فرانسيسكو روبيو. ومن المتوقع أن تستمر زيارتهم إلى المحطة الفضائية الدولية خلال 188 يوما، أي حتى 28 مارس المقبل.

المصدر: تاس