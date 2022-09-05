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رئيس ناسا يحدد موعدا جديدا لإطلاق الصاروخ القمري

الفضاء

رئيس ناسا يحدد موعدا جديدا لإطلاق الصاروخ القمري
Globallookpress NASA/Joel Kowsky
صورة تعبيرية
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أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا، أن المحاولة التالية لإطلاق الصاروخ القمري ستكون في شهر أكتوبر المقبل.

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ويشير نيلسون، ستكون المحاولة القادمة لإطلاق الصاروخ الأمريكي فائق الثقل إلى القمر في شهر أكتوبر المقبل، إذا قرر الفريق المشرف على بعثة "Artemis-1 " رفعه من منصة الإطلاق، من أجل حل مشكلة تسرب الوقود.

ويقول نيلسون، "سيجتمع الفريق المشرف على هذه المهمة مساء، ليدرس الوضع ويقرر ما إذا كان بالإمكان إطلاق الصاروخ، أم يجب رفعه ونقله إلى ورشة التجميع، لتصليح الخلل، على أن يطلق في شهر أكتوبر المقبل".

ويذكر أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ SLS مع مركبة Orion الفضائية يوم السبت 3 سبتمبر الجاري، ولكن تقرر إلغاء العملية لعدم تمكن خبراء ناسا من وقف تسرب الأكسجين السائل خلال عملية التزود بالوقود.

المصدر: نوفوستي

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