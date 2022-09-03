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ناسا تستبعد إطلاق مهمة "أرتميس-1" الجديد في الأيام المقبلة

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ناسا تستبعد إطلاق مهمة
Gettyimages.ru Joe Raedle / Staff
مهمة "أرتميس 1" استعدادا للإطلاق-أرشيف
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أعلنت وكالة "ناسا"، أن المحاولة الثالثة لإطلاق صاروخها القمري الجديد لن تحدث في الأيام المقبلة، بعد أن تسبب تسرب للوقود في توقف محاولة إطلاق ثانية.

وقال جيم فري المدير المساعد لتطوير أنظمة الاستكشاف في وكالة "ناسا" إن فترة الإطلاق الحالية لمهمة "أرتميس-1" تنتهي يوم الثلاثاء، ولن نطلقه في هذه الفترة.

وتهدف مهمة اختبار "أرتميس 1" (Artemis I)، المقرر أن تستمر 42 يوما، إلى أخذ مركبة "أوريون" على بعد 40 ألف ميل من الجانب البعيد من القمر، والمغادرة من ذات المكان الذي نظمت منه مهمات أبولو القمرية قبل نصف قرن.

المصدر: ا ف ب

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