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الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16

الفضاء

الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16
Globallookpress Xinhua/Li Gang
صورة ارشيفية
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أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16 الذي سيستخدم في إجراء التجارب العلمية

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أعلن التلفزيون المركزي الصيني، أن الصين أطلقت بنجاح يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 القمر الصناعي Chuangxin-16 لصالح أكاديمية العلوم الصينية.

ووفقا لبيان التلفزيون الصيني، أطلق صاروخ النقل Kuaizhou-1A في الساعة 10.36 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.36 بتوقيت موسكو) من مطار ستشوان الفضائي. وقد وصل القمر الصناعي إلى مداره المقرر.

ويشير البيان، إلى أن القمر الصناعي Chuangxin-16 سوف يستخدم بصورة أساسية في إجراء التجارب العلمية وكذلك في اختبارات التقنيات الحديثة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الإطلاق كان السادس عشر لصاروخ النقل من طراز Kuaizhou-1A.

المصدر: tass

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