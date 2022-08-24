الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16

أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16 الذي سيستخدم في إجراء التجارب العلمية

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أعلن التلفزيون المركزي الصيني، أن الصين أطلقت بنجاح يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 القمر الصناعي Chuangxin-16 لصالح أكاديمية العلوم الصينية.

ووفقا لبيان التلفزيون الصيني، أطلق صاروخ النقل Kuaizhou-1A في الساعة 10.36 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.36 بتوقيت موسكو) من مطار ستشوان الفضائي. وقد وصل القمر الصناعي إلى مداره المقرر.

ويشير البيان، إلى أن القمر الصناعي Chuangxin-16 سوف يستخدم بصورة أساسية في إجراء التجارب العلمية وكذلك في اختبارات التقنيات الحديثة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الإطلاق كان السادس عشر لصاروخ النقل من طراز Kuaizhou-1A.

المصدر: tass