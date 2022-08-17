روسيا تحضّر مطار "فوستوتشني" لإطلاق الرحلات الفضائية المأهولة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن العمل جار في مطار "فوستوتشني" لتجهيزه ليكون قادرا على إطلاق المركبات الفضائية المأهولة.

وحول الموضوع قال المدير العام لمركز تشغيل البنى التحتية في المطار، رسلان محمدجانوف: " يجري العمل بالفعل على إنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات الإطلاق المأهولة في مطار فوستوتشني الفضائي.. من أجل تكييف المجمع الجديد مع الرحلات المأهولة سيكون من الضروري تجهيز هذا المجمع بالتقنيات والبنى التحتية المناسبة".

وأضاف "تجرى حاليا عمليات تجهيز مجمع إطلاق صواريخ Angara الجديد الموجود في المطار، وتم بناء منشآت التركيب الفراغي الكبيرة اللازمة لاختبار المركبات المأهولة في هذا المجمع، وسيحصل هذا المجمع أيضا على محطات لتزويد المركبات والصواريخ بالوقود، كما نجهزه بالمعدات اللازمة لاستقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض".

إقرأ المزيد

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو يظهر مراحل بناء مستويات البرج الجديد لإطلاق صواريخ Angara في مطار "فوستوتشني"، وأرفقت المقطع بتعليق يقول "في يوليو العام الجاري تم الانتهاء من تركيب المستويات الـ 17 لمنصة إطلاق صواريخ Angara، نحن نقدم معرفة كيفية بناء البرج".

و "فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي