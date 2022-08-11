روسيا تدعم مطار "فوستوتشني" الفضائي بمدرجات جديدة للطائرات

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الأعمال مستمرة في مطار "فوستوتشني" الفضائي لاستكمال تشييد مدرج جديد للطائرات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "بدأت في مطار فوستوتشني الفضائي أعمال صب الخرسانة الرئيسية للمدرج الجديد للطائرات، يوجد في المطار حاليا مدرج بعرض 7.5 م أما المدرج الجديد فسيكون بعرض 15 م تقريبا".

وأشار البيان إلى "أن المدرج الجديد سيكون بطول 3 كيلومترات و250 مترا، وأبعاده ستسمح باستقبال مختلف أنواع طائرات النقل وطائرات الركاب، وأن الطبقات المتنوعة التي يضمها ستضمن مرونته ومتانته ليكون مطابقا للمواصفات المطلوبة".

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وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن المدرج الجديد سيضمن نقل المركبات الفضائية وسيؤمن خدمات نقل الناس عبر الطائرات إلى "فوستوتشني"، كما سيستعمل لإقلاع وهبوط الطائرات التي ستستخدم في عمليات البحث والإنقاذ وعمليات استقبال أطقم رواد الفضاء العائدين إلى الأرض.

وفي أبريل الفائت كان الرئيس السابق لـ"روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد أشار إلى أن أعمال بناء المدرج الجديد في "فوستوتشني" من المفترض أن تنتهي في أكتوبر 2022.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي