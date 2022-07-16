السعودية توقع اتفاقية "أرتميس" مع وكالة "ناسا" لاستكشاف القمر والمريخ

أعلنت السعودية توقيع اتفاقية "أرتميس" مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للانضمام للتحالف الدولي بمجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن هذه الاتفاقية تتضمن أيضا الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجددا إلى القمر، وتنسجم مع الأولويات الوطنية للابتكار التي أعلنت عنها المملكة نهاية شهر يونيو، التي تتضمن اقتصاديات المستقبل، حيث يمثل الفضاء الفرصة التريليونة القادمة للعالم بحلول 2040، وبإمكانه دعم النمو في قطاعات متعددة، إضافة إلى توفير الألاف من الوظائف.

وأوضحت "واس" أنه "تم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبد الله بن عامر السواحه، والسفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، حيث مثل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف، محمد بن سعود التميمي، بينما مثل الجانب الأمريكي مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، السيناتور بيل نيلسون".

وبينت "واس" أن "الاتفاقية تتضمن 13 بندا، وتهدف في مجملها إلى تعزيز حضور السعوجية دوليا والمساهمة الفاعلة في المشاريع الدولية المشتركة، وترسيخ مكانة المملكة دولة رائدة في مجال الفضاء الجديد".

تجدر الإشارة إلى أنه ستنطلق مراحل تنفيذ اتفاقية "أرتميس" الثلاث، بالمرحلة الأولى التي تعتمد على إرسال مهمات فضائية غير مأهولة لإجراء الاختبارات والتجارب العلمية، فيما ستتمثل المرحلة الثانية في إرسال مهمات فضائية مأهولة برواد فضاء وخبراء للاستكشاف والعودة دون النزول على سطح القمر، وذلك استعدادا للمرحلة الثالثة التي يتم فيها النزول على سطح القمر واستكمال الأبحاث والاستكشاف، وفق "واس".

المصدر: "واس"