السعودية تعلن فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية المدنية

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فجر يوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وقالت الهيئة في بيانها على "تويتر": "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يستقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، طائرة من تل أبيب إلى جدة، في أول رحلة مباشرة تعبر الأجواء السعودية قادمة من إسرائيل.

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وكان بايدن، قد ذكر في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من تل أبيب إلى جدة.

وسيقوم الرئيس بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية تبدأ يوم الجمعة، وتستمر السبت.

المصدر: RT