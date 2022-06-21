روسيا تحضّر لإطلاق مركبة جديدة إلى المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "جرى مؤخرا تسليم أجزاء صاروخ Soyuz-2.1a إلى المختصين في قاعدة بايكونور الفضائية، هذا الصاروخ سيستخدم في إطلاق مركبة Progress MS-21 الروسية التي سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "اعتبارا من 29 يونيو الجاري ستبدأ عملية إفراغ اجزاء الصاروخ المذكور وستنقل إلى المنصة رقم 254 في القاعدة، وبعدها ستبدأ عمليات فحص وتجميع الصاروخ وتحضيره لعملية الإطلاق".

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وتبعا للبيان فإن الصاروخ والمركبة من المفترض أن يطلقا في 26 أكتوبر القادم من منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور، تمام الساعة 3:19 بتوقيت موسكو، وستبقى المركبة المذكورة ملتحمة بالمحطة الفضائية 247 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ Soyuz-2.1a الذي سيستخدم في عملية الإطلاق كان قد طوّر في مركز "بروغريس" الفضائي الروسي، ويعتبر نسخة معدلة عن صواريخ R-7 السوفيتية، واستخدمت روسيا هذا النوع من الصواريخ لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية بما فيها مركبات "بروغريس" ومركبات "سويوز" المأهولة التي أرسلتها إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس