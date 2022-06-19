ناسا تشكل طاقم الرحلة المأهولة لمركبة بوينغ الفضائية

أعلنت وكالة ناسا عن تشكيل طاقم الرحلة المأهولة لمركبة Starliner التي طورتها شركة بوينغ لترسلها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة "تم اختيار أفراد الطاقم الذي سيتوجه في أول رحلة مأهولة لمركبة Starliner إلى المحطة الفضائية الدولية، وسيضم الطاقم باري ويلمور، وسونيتا ويليامز، كما سيكون مايك فينك عضوا في الفريق الاحتياطي للرحلة، وفي حال لزم الأمر سيكون الأخير قادرا على الحلول محل أي شخص من الطاقم الأساسي".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في الولايات المتحدة يقومون حاليا بفحص جميع أنظمة المركبة المذكورة، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد الرحلة نهاية يوليو القادم.

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ومن المقرر أن تطلق Starliner من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وبعد التحامها بالمحطة الفضائية الدولية سيبقى طاقمها في المحطة لمدة أسبوعين تقريبا ومن ثم سيعود للأرض.

وفي حال نجحت المركبة في مهمتها القادمة فإن مركبات Starliner من المفترض أن تعمل مع مركبات شركة "سبيس إكس" بالتناوب لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي