رواد المحطة الفضائية الروس سيخرجون بعدة مهمات إلى الفضاء المفتوح هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الرواد التابعين لها على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في عدة مهمات إلى الفضاء المفتوح هذا العام.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، ومراسل وكالة "تاس" في المحطة، أوليغ أورتيوموف: "حسب الخطط التي وضعتها مؤسسة روس كوسموس فإن الخروج القادم للرواد الروس من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح سيكون صيف العام الجاري".

وأشار أرتيوموف إلى أنه سيقوم مع الرائد الروسي دينيس ماتفييف بتنفيذ المهمة القادمة في الفضاء المفتوح، وأن الاستعدادات للمهمة ستبدأ قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروجهما من المحطة إلى الفضاء.

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وكانت مجلة "الفضاء الروسي" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الرواد الروس على متن المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يخرجوا بخمس مهمات إلى الفضاء المفتوح هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الرواد التابعين لـ"روس كوسموس" في المحطة كانوا قد خرجوا في 18 أبريل الماضي بمهمة إلى الفضاء المفتوح، ولمدة 7 ساعات تقريبا.

المصدر: فيستي