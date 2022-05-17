رفع مدار المحطة الفضائية استعدادا لوصول شاحنة روسية

جرى السبت 14 مايو تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لخلق ظروف باليستية ملائمة لإطلاق مركبة "شحن "بروغريس – 20" الفضائية الروسية من مطار "بايكونور" الفضائي.

إقرأ المزيد

أعلنت ذلك قناة "تليغرام" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية تم تعديله قبل انطلاق الشاحنة الفضائية الروسية الجديدة إلى المحطة وأضاف أن المناورة تحققت بواسطة محركات مركبة الشحن الروسية " "بروغريس – إم إس – 18" التي تم تشغيلها الساعة 21.05 يوم 14 مايو بتوقيت موسكو.

وظلت محركات الشاحنة الفضائية الروسية ملتحمة بالمحطة الفضائية تعمل لمدة 659 ثانية، ما أدى إلى رفع مدار المحطة بمقدار 1900 متر ليبلغ 418.22 كلم فوق الأرض.

يذكر أن شاحنة "بروغريس – 20" الفضائية يتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 3 يونيو المقبل وستنقل الشاحنة إلى أفراد طاقم المحطة المواد الغذائية والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب على متن المحطة، بما فيها طابعة ثلاثية الأبعاد.

المصدر: تاس