روسيا تطور منظومات جديدة لتوجيه المركبات الفضائية الصغيرة

أعلنت جامعة تولا الحكومية الروسية عن تطويرها لمنظومات جديدة ستساعد على التحكم بحركة المركبات الصغيرة في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة"طورت مجموعة من العلماء الشباب التابعين لجامعتنا أنظمة جديدة ستساعد على توجيه المركبات الفضائية الصغيرة، هذه المنظومات ستساعد على توجيه المركبات في الفضاء لتتحرك نحو الأجرام السماوية وتقوم بمهام بحثية مختلفة.. نظم التوجيه الجديدة تعتمد على أجهزة استشعار جيوسكوبية فريدة، ومن المفترض أن تحل هذه الأنظمة محل نظائرها الأجنبية التي تستخدمها روسيا حاليا".

ومن جهته قال البروفيسور في الجامعة، والمشرف العلمي على المشروع الجديد، فاليري ماتفييف: "لقد تمكنا من تطوير نموذج لمركبة فضائية صغيرة سيتم إرسالها نحو الشمس مستقبلا، المركبة تعتمد على نظام توجيه مجهز بخوارزميات خاصة وعلى جيروسكوب ميكروديناميكي يعتمد على النجوم في تحديد المواقع والاتجاهات، لدينا منظومة متكاملة تحاكي عدم وجود الجاذبية، وهذا الأمر سيسمح لنا بتوجيه المركبات الصغيرة بعيدا عن ظروف الجاذبية الأرضية".

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وأضاف "لقد بدأنا العمل على مشروع الأنظمة الجديدة منذ عام 2021، ومن المفترض أن ننتهي منه بعد عام تقريبا، بعد انتهاء الاختبارات اللازمة ستعتمد هذه الأنظمة في العديد من مجالات صناعات الفضاء كما ستستخدم في مجالات التعليم".

المصدر: فيستي