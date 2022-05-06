الرواد الروس يُجرون تجربة خاصة بتقليص فترة تكيّف الإنسان على حالة انعدام الوزن

شهدت المحطة الفضائية الدولية إجراء تجرية من شأنها تقليص الوقت اللازم لتكيّف رواد الفضاء على حالة انعدام الوزن عن طريق ممارسة تمارين مختلفة وتعاطي أدوية.

صرح بذلك رائد الفضاء، بيوتر دوبوف بعد عودته إلى الأرض من المحطة الفضائية الدولية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال معلّقا على نتائج التجربة أن المقصود بالأمر هو مجموعة من التدابير التي تقضي بمزاولة بعض التمارين المكثفة وتعاطي أدوية فضلا عن تأثيرات كهربائية محفّزة. وأضاف أن الأخصائيين الروس يدرسون الآن النتائج ليقدموا لاحقا توصيات لرواد الفضاء والسياح الفضائيين.

وشارك الرائد دوبروف كذلك في تجربة من شأنها دراسة إمكانات رواد الفضاء في الرحلات الفضائية طويلة الأمد. وقال:" إننا قمنا بأداء مهام قيادة المركبة الفضائية، وتم إخضاعنا لاختبارات معرفية مختلفة وأخذنا عددا كبيرا من المؤشرات والفحوصات الطبية مثل مخطط كهربائية القلب وأخذ عينات الدم. ويتم تغيير تلك المؤشرات مع مرور الوقت أثناء الرحلة الفضائية الطويلة.

وقال إنه كان يتبرع على مدى رحلته الفضائية بالدم 6 مرات من الإصبع ونفس العدد من الوريد.

وأوضح قائلا:" من أجل سحب الدم من الوريد ، لست بحاجة إلى أجهزة خاصة، إذ أنك تستخدم نفس الإبر التي استخدمتها على الأرض. وبالطبع، هناك مشاكل تواجهها ترتبط بحاجة إلى التثبيت أثناء عملية أخذ عينات الدم والإدخال الدقيق للإبرة في الوريد.

يذكر أن مركبة " سويوز إم إس – 19" هبطت برواد الفضاء أنطون شباكليروف وبيوتر دوبروف ومارك فاندي هاي، في 30 مارس الماضي في سهوب كازاخستان، مع العلم أن الرائد الروسي دوبروف والأمريكي فاندي هاي وصلا إلى المحطة الفضائية الدولية في 9 أبريل عام 2021. وقد حطم الرائد الروسي رقما قياسيا خاصا بالبقاء غير المنقطع في الفضاء خلال رحلة فضائية واحدة.

المصدر: تاس