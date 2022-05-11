"روس كوسموس" تغيّر علامتها

تغيّر "روس كوسموس" علامتها السابقة إلى علامة "النجمة الحمراء" إحياء لذكرى شهداء الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وكذلك في إطار حملة دعم القوات المسلحة الروسية التي تنفذ حاليا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

وقال إن النجمة الحمراء هي رمز الكفاح الذي حققه الشعب السوفيتي، مع العلم ان النجمة الحمراء كانت على راية النصر ويجب أن تحضر اليوم على شارات رواد الفضاء الروس" وأوضح قائلا :" من المفهوم أن "روس كوسموس" تتخصص في الفضاء والنجوم. إلا أن النجمة الحمراء يجب أن تكون رمزا رئيسيا في الفضاء والمعركة التي يخوضها جنودنا".

ومضى قائلا:" قد اتخذنا هذا القرار لأن الرموز السابقة تعيد إلى الأذهان الرموز التي تستخدمها وكالات فضاء أخرى وهي لا تتفق مع الروح التي يجب أن تناسب التحديات التي تواجهها البلاد".

المصدر: تاس