روغوزين: روسيا تثمن عاليا التعاون مع الصين في مجال الفضاء

أعرب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روغوزين، اليوم الأحد، عن تقدير موسكو العالي للتعاون مع الصين في تنفيذ المشاريع الفضائية.

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جاء ذلك في رسالة تهنئة مصورة بعثها روغوزين إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمناسبة يوم رواد الفضاء الذي تحتفل به الصين في 24 أبريل من كل عام.

وقال روغوزين في تهنئته: "تقدر روس كوسموس عاليا التعاون الروسي الصيني في مجال الأنشطة الفضائية.. باسمي شخصيا ونيابة عن كل العاملين في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي اتوجه بالتهانئ القلبية لجمهورية الصين الشعبية في يوم رواد الفضاء الصيني".

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن 52 عاما مرت على إطلاق أول قمر صناعي صيني Dongfanghong-1، وأضاف: "خلال الفترة المنصرمة مذاك، تمكنت الصين من تحقيق نتائج مذهلة وأصبحت بحق إحدى القوى الفضائية الرائدة في العالم".

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى الصين أندري دينيسوف اليوم الأحد أن روسيا تتطلع إلى تطوير التعاون النشط مع الصين في قطاع الطيران والفضاء، وستساهم في تنفيذ المشاريع المشتركة في هذا المجال.

المصدر: "تاس"