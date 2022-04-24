 
مباشر

روغوزين: روسيا تثمن عاليا التعاون مع الصين في مجال الفضاء

الفضاء

روغوزين: روسيا تثمن عاليا التعاون مع الصين في مجال الفضاء
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svkb

أعرب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية  الروسية دميتري روغوزين، اليوم الأحد، عن تقدير موسكو العالي للتعاون مع الصين في تنفيذ المشاريع الفضائية.

إقرأ المزيد
"روس كوسموس" لا تستبعد مشاركة روسيا بإنشاء وحدات جديدة في المحطة الفضائية الصينية

جاء ذلك في رسالة تهنئة مصورة بعثها روغوزين إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمناسبة يوم رواد الفضاء الذي تحتفل به الصين في 24 أبريل من كل عام.

وقال روغوزين في تهنئته: "تقدر روس كوسموس عاليا التعاون الروسي الصيني في مجال الأنشطة الفضائية.. باسمي شخصيا ونيابة عن كل العاملين في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي اتوجه بالتهانئ القلبية لجمهورية الصين الشعبية في يوم رواد الفضاء الصيني".

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن 52 عاما مرت على إطلاق أول قمر صناعي صيني Dongfanghong-1، وأضاف: "خلال الفترة المنصرمة مذاك، تمكنت الصين من تحقيق نتائج مذهلة وأصبحت بحق إحدى القوى الفضائية الرائدة في العالم".

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى الصين أندري دينيسوف اليوم الأحد أن روسيا تتطلع إلى تطوير التعاون النشط مع الصين في قطاع الطيران والفضاء، وستساهم في تنفيذ المشاريع المشتركة في هذا المجال.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا