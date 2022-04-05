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"روس كوسموس" لا تستبعد مشاركة روسيا بإنشاء وحدات جديدة في المحطة الفضائية الصينية

الفضاء

news.myseldon.com
صورة أرشيفية
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يمكن أن تبحث روسيا والصين مسألة التعاون في مجال إنشاء وحدات فضائية ستستخدم في المحطة الفضائية الصينية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية الصينية حيث قال إن الصداقة على الأرض يمكن أن تتطور في الفضاء أيضا. ولم يستبعد روغوزين أن يقوم رواد الفضاء الروس والصينيون برحلات فضائية مشتركة.

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يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد وجّهت رسائل إلى وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية حيث طالبت برفع العقوبات والحظر عن مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية، وإلا ستتخذ روسيا خطوات ستطال المحطة الفضائية الدولية وستتخلى عن إطالة عمرها.

يذكر أن، دميتري روغوزين أعلن السبت 2 أبريل أن "روس كوسموس" ستوجّه عما قريب اقتراحاتها بشأن الاستخدام اللاحق للمحطة الفضائية الدولية واختتام التعاون مع الشركاء في المحطة الفضائية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس

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