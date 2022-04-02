روغوزين: روسيا قد تعد رواد فضاء للقيام برحلات إلى القمر

أعلن المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن مجال الفضاء الروسي يتمتع اليوم باختصاص كاف لإعداد أشخاص لرحلات فضائية إلى القمر وإلى كواكب النظام الشمسي الأخرى.

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وقال روغوزين في بث قناة "روسيا 24"، اليوم السبت: "في الواقع حققت مؤسسة "روسكوسموس" والهيئات التابعة لنا ومؤسسة "إينيرغيا" الصاروخية الفضائية ومعاهدنا العلمية... الاختصاصات الضرورية التي تسمح بأعداد البعثات الفضائية الطويلة الأمد (البعيدة)، وليس فقط القريبة من كوكب الأرض، ولكنه في المستقبل ستكون هذه التكنولوجيات ضرورية لتنظيم رحلة إلى القمر، وربما إلى الكواكب الأخرى للنظام الشمسي".

وذكر روغوزين أنه عادت في 30 مارس الماضي من المحطة الفضائية الدولية المركبة "سويوز أم أس-19" التي نقلت إلى الأرض رائدي الفضاء الروسيين، أنطون شكابليروف، وبيتر دوبروف، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي مارك واندي هاي. وكان رائدا الفضاء دوبروف وواندي هاي قد مرا بفترة التدريب في مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء.

المصدر: نوفوستي