روسيا تنتهي العام الجاري من وضع مشروع تصميمي للمحطة الفضائية الوطنية

تنتهي شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية من وضع مشروع تقني تصميمي للمحطة الروسية الفضائية الواعدة بحلول عام 2025.

جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء 29 مارس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الخبراء في شركة "إينيرغيا" إن "روس كوسموس" ستنشر المحطة الفضائية الروسية في مدار الأرض اعتمادا على مشروع تصميمي تقني قدمته شركة "إينيرغيا".

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يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل عام 2021 أن حالة المحطة الفضائية الدولية لا تبعث على التفاؤل، لذلك يجب أن تركز روسيا جهودها على إنشاء محطة فضائية مدارية وطنية. وقد أوكلت إلى شركة "إينيرغيا" مهمة ضمان جاهزية أول وحدة فضائية للمحطة بحلول عام 2025. وهي وحدة الطاقة والعلم التي كان يفترض أن تطلق إلى مدار الأرض عام 2024.

من ناحية أخرى فإن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، اشترط الأسبوع الجاري إطالة عمر المحطة الفضائية الدولية برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات "روس كوسموس".

المصدر: تاس