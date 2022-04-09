"روس كوسموس: مركبة "لونا - 25" الروسية تطلق إلى القمر في 22 أغسطس المقبل

تطلق روسيا مركبة "لونا – 25" غير المأهولة إلى القمر من مطار "فوستوتشني" الفضائي نهاية أغسطس المقبل.

أعلن ذلك نائب كبير المصممين لشؤون تطوير الأجهزة الكهربائية في شركة "لافوتشكين" الروسية، ألكسندر ميتكين. وقال إن مسبار "لونا – 25" سيطلق إلى القمر في 22 أغسطس المقبل، مضيفا أنه سيصبح أول جهاز فضائي في روسيا المعاصرة يصل القمر منذ عام 1972.

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وأعاد إلى الأذهان أن إطلاق المركبة كان يخطط له أولا في صيف عام 2022، وقال إن الغاية من المشروع هي إرسال مسبار أوتوماتيكي لدراسة المنطقة الواقعة بالقرب من قطب القمر الجنوبي. كما يخطط لهبوط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي القمرية.

يذكر أن ناطقا باسم "روس كوسكوس" كان قد أفاد نهاية مارس الماضي بنجاح اختبار نظام هبوط مسبار "لونا – 25".

المصدر: تاس