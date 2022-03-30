منظومة وحدة هبوط المركبة "لونا-25" تجتاز الاختبارات بنجاح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المركبة "لونا-25" ستكون أول مركبة وطنية في تاريخ روسيا المعاصر تعمل على سطح القمر.

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ويشير بيان المؤسسة، إلى أن منظومة الهبوط العالية الدقة، المخصصة للمركبة "لونا-25" التي من المنتظر إطلاقها عام 2022 الجاري، قد اجتازت جميع الاختبارات بنجاح.

وجاء في بيان المؤسسة الذي صدر عقب اجتماع دميتري روغوزين المدير العام للمؤسسة مع ممثلي مجلس الخبراء، "بغض النظر عن العقوبات، انتهت بنجاح اختبارات منظومة الهبوط العالية الدقة المخصصة لهبوط المركبة "لونا-25" على سطح القمر ".

ويذكر أن المكتب الإعلامي للمؤسسة، كان قد أعلن في نوفمبر عام 2021 عن اكتشاف خلل في جهاز الرادار اللاسلكي لقياس السرعة والبعد، الذي يجب أن يضمن هبوطا هادئا للمركبة "لونا-25".

المصدر: tass