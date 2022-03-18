شركة Blue Origin تؤجل رحلة New Shepard بسبب أحد السياح

قررت شركة Blue Origin تأجيل رحلة New Shepard إلى يوم 29 مارس الجاري بسبب مشكلات مع أحد السياح.





وأعلنت الشركة في موقعها بشبكة "تويتر" يوم الجمعة 18 مارس، أن رحلة New Shepard الرابعة المأهولة التي كانت مقررة يوم 23 مارس تأجلت.

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وجاء في بيان الشركة، "تأجلت رحلة المركبة New Shepard إلى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، لأن بيت ديفدسون لا يتمكن من الإنضمام إلى البعثة العشرين. وسوف نعلن عن السائح السادس قريبا".

وكان من المنتظر أن يشارك الممثل الكوميدي بيل ديفدسون (28 عاما)، مع رجل الأعمال مارتي ألين والمقاول مارك هيغل وزوجته جيم كيتشين مع رئيس شركة Commercial Space Technologies جورج نيلد في هذه الرحلة الفضائية.

ولم تكشف Blue Origin أسباب امتناع ديفدسون مقدم برنامج Saturday Night Live الساخر عن المشاركة في الرحلة، كما لم تكشف قيمة تذكرة الرحلة إلى حدود الفضاء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"