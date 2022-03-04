"سبيس إكس" أطلقت 47 قمرا جديدا إلى الفضاء

نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية بإطلاق 47 قمرا جديدا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت يوم الخميس 3 مارس الجاري، تمام الساعة 9:25 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:25 بتوقيت موسكو، واستخدم لإطلاق الأقمار صاروخ من نوع Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

وأشارت "سبيس إكس" إلى أن المر حلة الأولى من الصاروخ الذي استخدم في عملية الإطلاق هذه كانت قد استعملت قبل في 10 عمليات إطلاق فضائية، وأن استراتيجيتها في استتخدام صواريخ الفضاء المتعددة الاستعمال تقلل بشكل كبير من تكلفة عمليات الإطلاق الفضائي.

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وكانت شركة "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019، وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر من هذه الأقمار إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: فيستي