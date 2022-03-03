روسيا تطور محركات كهربائية جديدة لصواريخ الفضاء

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية أن خبراءها يعملون على تطوير نوع جديد من المحركات الكهربائية المخصصة لصواريخ الفضاء.

وقال بيان صادر عن الشركة "حصل المتخصصون في إينيرغيا على براءة اختراع جديدة لتصميم محرك كهربائي يعمل بالبلازما المغناطيسية، هذا المحرك سيستخدم مستقبلا في الصواريخ والمركبات الفضائية".

وأشار البيان إلى "أن محركات الصواريخ الكهربائية تعتبر حاليا من بين أكثر أنواع المحركات كفاءة لاستخدامها في مجالات استكشاف الفضاء القريب والبعيد، ومن بين أنواعها الواعدة تأتي المحركات المغناطيسية عديمة الإلكترود أو ما يعرف بمحركات الهليكون الشبيهة بالمحركات التي تطورها إينيرغيا حاليا".

ومن جهتهم قال خبراء من مؤسسة "روس كوسموس" إن أحد عيوب المحركات الكهرومغناطيسية هو أن النظام المغناطيسي فيها شيغل حيزا كبيرا من حجم المحرك، لذا فإن الخبراء الروس حصلوا على براءات اختراع للتعامل مع هذه المسألة لجعل المحركات أخف وزنا وأكثر كفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء في جامعة "موجايسكي" الروسية كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أيضا عن تطوير محركات أيونية كهربائية ستستخدم في تحريك الأقمار الصناعية في الفضاء.

المصدر: فيستي