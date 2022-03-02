تجهيز صاروخ "سويوز" الروسي لإطلاق أقمار OneWeb

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي الذي سيحمل دفعة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1b وعلى متنه مجموعة من أقمار OneWeb على منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية".

وأضاف البيان "سيبدأ الخبراء قريبا بتفقد أعمدة قاعدة الإطلاق وتفقد أنظمة الاتصالات للصاروخ ومنصة الإطلاق، وبعدها سيبدأ العمل ضمن الجدول الموضوع لعملية الإطلاق".

After rolling up the service structures, specialists began working in accordance with the L-3 schedule. Launch on March 5 🚀



Prelaunch tests of the Soyuz-2.1b rocket systems and assemblies are now carried out, as well as the interaction of onboard and ground equipment is checked pic.twitter.com/PzsWYEQnAT — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 2, 2022

إقرأ المزيد

ومن جانبه أشار المدير العام لشركة Glavkosmos الروسية، دميتري لوسكوتوف، إلى أن عملية الإطلاق المذكورة ستكون أول عملية إطلاق فضائي تجارية تجرى من قاعدة بايكونور هذا العام، ومن المفترض أن تتم في 5 مارس الجاري بتمام الساعة 1:41 بتوقيت موسكو.

وتخطط OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الفضاء لتؤمن لمعظم مناطق الأرض شبكة إنترنت سريعة الأداء، وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية.

المصدر: فيستي