ناسا: التدريبات المشتركة للرواد الروس والأمريكيين لا تزال قائمة

يجري التنسيق بين وكالتي "ناسا" و"روس كوسموس" الفضائيتين بشكل طبيعي على الرغم من تردي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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أعلنت ذلك، في مؤتمر صحفي عقد على قناة "يوتيوب"، مدير برنامج الرحلات الفضائية الأمريكية المأهولة، كاتي لودرز، وقالت إن كل العمليات المشتركة تنفذ بشكل طبيعي ويتحقق التنسيق بين مركزيْنا لقيادة الرحلات الفضائية وتجرى التدريبات المشتركة لروادنا.

وأضافت قائلة إن "روسيا تنوي مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة على متن المحطة الفضائية الدولية. إننا نفهم جيدا الأوضاع الدولية، لكن فريقيْنا يعملان معا كفريق واحد".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 25 فبراير أن العقوبات الأمريكية ستوجه ضربة قاسية إلى القطاع الروسي فائق التكنولوجيات وكذلك برنامج روسيا الفضائي. وحسب بايدن فإن الولايات المتحدة ستقطع نصف تصدير التكنولوجيات الفائقة إلى روسيا، الأمر الذي سيلحق ضررا كذلك بالبرنامج الفضائي الروسي.

المصدر: تاس