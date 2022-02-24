تلسكوب هابل يلتقط مثلثا فضائيا ناتجا عن اصطدام مجرتين!

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة لـ "مثلث فضائي" حيث تصطدم مجرتان، ما يؤدي إلى تسونامي ولادة نجم.

ويُعرف الثنائي باسم Arp 143، ويتكون من مجرة ​​تشكل النجوم اللامعة والمشوهة NGC 2445 والمجرة الأقل بريقا NGC 24444.

وتم تشويه NGC 2445، لتبدو مثلثة الشكل، مع موجة من الأضواء الساطعة حيث تتشكل النجوم بمعدل سريع من المواد التي اهتزت بسبب الاصطدام.

How’s this for 2/22/22?



A cosmic tug-of-war between two galaxies known as Arp 143 plays out in a new Hubble image.



The galaxy on the right has pulled gas from its companion, forming a “triangle” of bright star formation: https://t.co/v05tjsrXYIpic.twitter.com/sKr1bbKAJs — Hubble (@NASAHubble) February 22, 2022

وقام علماء الفلك المقيمون في الولايات المتحدة، من مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية التابع لمعهد فلاتيرون في نيويورك وجامعة واشنطن في سياتل، بتحليل الصور التي تم التقاطها بواسطة مرصد عمره 32 عاما في مدار أرضي منخفض.

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وأوضحوا أن المجرات مرت عبر بعضها البعض، ما أدى إلى إشعال عاصفة نارية ذات شكل فريد من نوعه، حيث تنفجر آلاف النجوم في الحياة. والمجرة غارقة في نجم النجم لأنها غنية بالغاز، الوقود الذي يصنع النجوم، لكنها لم تفلت بعد من جاذبية NGC 2444.

وعثر على المجرات الراقصة في مجموعة جمعها عالم الفلك هالتون آرب في عام 1966، تتكون من 338 مجرة ​​متفاعلة غريبة الأطوار.

كان يعتقد أن هذه المجرات الغريبة كانت مختبرات ممتازة لدراسة العمليات الفيزيائية التي تشوه المجرات الإهليلجية واللولبية ذات المظهر الطبيعي. وإحدى مجرات آرب التي تنفجر بنجوم جديدة هي Arp 143، التي تم التقاطها في هذه الصور الجديدة من تلسكوب هابل الفضائي.

وقد تحتوي NGC 2444 أيضا على هالة غير مرئية وساخنة من الغاز يمكن أن تساعد في سحب غاز NGC 2445 بعيدا عن نواتها.

ووفقا للفريق، تتشكل النجوم التي لا يزيد عمرها عن مليون إلى مليوني عام بالقرب من مركز NGC 2445.

وعلى الرغم من أن معظم الأحداث تقع في NGC 2445، إلا أن هذا لا يعني أن النصف الآخر من الزوج المتفاعل نجا دون أن يصاب بأذى.

المصدر: ديلي ميل