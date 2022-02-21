اندماج كوني .. هابل يلتقط صورة لثلاث مجرات تمزق بعضها البعض

كشفت صورة جديدة التقطها تلسكوب هابل الفضائي عن تصادم ثلاث مجرات بعيدة في كوكبة السرطان.

وتظهر الصورة كتلة الغبار ودوامات النجوم الساطعة الناتجة عن اندماج المجرات البعيدة IC 2431، الواقعة على بعد 681 مليون سنة ضوئية من الأرض.

A tumultuous trifecta ✨



A triple galaxy merger known as IC 2431 resides 681 million light-years away in the constellation Cancer.



This #HubbleFriday image also shows star formation and tidal distortions caused by gravitational interactions in this trio: https://t.co/8a77GIRmBbpic.twitter.com/TFmFBmtsrO — Hubble (@NASAHubble) February 18, 2022

وتعرف المجرات المدمجة أيضا باسم LEDA 25476 أو Mrk 1224 أو UGC 4756، واكتشف لأول مرة في 24 فبراير 1896 من قبل عالم الفلك الفرنسي ستيفان جافيل.

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والتقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، ما يبدو أنه اندماج "ثلاثي مجري دائري"، بالإضافة إلى مزيج مضطرب من تشكيل النجوم وتشوهات المد والجزر الناجمة عن تفاعلات الجاذبية لهذا الثلاثي المجري.

تحجب سحابة كثيفة من الغبار مركز هذه الصورة - على الرغم من أن الضوء القادم من مجرة ​​في الخلفية يخترق أطرافها الخارجية.

ويُعرف هذا التصادم الكوني بأنه اندماج ثلاثي المجرات، عندما تقترب ثلاث مجرات ببطء من بعضها البعض وتمزق بعضها البعض مع قوى الجاذبية المتنافسة.

وعمليات الاندماج مثل هذه شائعة في جميع أنحاء الكون، وجميع المجرات الكبيرة - بما في ذلك مجرتنا، درب التبانة، التي تدين بحجمها الكبير لعمليات الاندماج العنيفة مثل هذه.

وبقدر ما تبدو فوضوية، فإن عمليات الاندماج كهذه تتعلق بالخلق أكثر من التدمير. وعندما يصطدم الغاز من المجرات الثلاث المجاورة ويتكثف، يتم تجميع "بحر" شاسع من المواد التي ستخرج منها نجوم جديدة في مركز المجرة الموحدة حديثا.

وفي غضون ذلك، ستنجو النجوم الموجودة من الانهيار في الغالب، في حين أن "لعبة شد الحبل" بين المجرات الثلاث ستشوه المسارات المدارية للعديد من النجوم الموجودة، ويوجد الكثير من الفضاء بين تلك النجوم التي من المحتمل أن يتصادم عدد قليل منها نسبيا، وفقا لما ذكره موقع "لايف ساينس".

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واكتشف علماء الفلك اندماج IC 2431، بفضل مشروع علمي للعلماء المواطنين يُدعى Galaxy Zoo، والذي دعا أكثر من 100 ألف متطوع لتصنيف صور 900 ألف مجرة ​​تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل ولم يتم فحصها بدقة.

وأنجز المشروع الجماعي في 175 يوما ما كان سيستغرق سنوات لتحقيقه من قبل علماء الفلك، وفقا لوكالة ناسا. وقد أسفرت المبادرة بالفعل عن عدد من الاكتشافات الغريبة والمثيرة، مثل هذا الاكتشاف.

ويمكن أن تساعد دراسة عمليات اندماج المجرات علماء الفلك على فهم ماضي مجرة ​​درب التبانة ومستقبلها بشكل أفضل.

ويُعتقد أن مجرة ​​درب التبانة التهمت أكثر من اثنتي عشرة مجرة ​​على مدار الـ 12 مليار سنة الماضية.

وفي غضون ذلك، تبدو مجرتنا في طريقها للاندماج مع مجرة ​​المرأة المسلسلة القريبة بعد نحو 4.5 مليار سنة من الآن، وفقا لوكالة ناسا. وسيؤدي الاندماج إلى تغيير سماء الليل فوق الأرض تماما، ولكن من المحتمل أن يترك النظام الشمسي دون أن يصاب بأذى.

الصدر: لايف ساينس