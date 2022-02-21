بعد عام على الكوكب الأحمر: "بيرسفيرانس" تحيي الذكرى السنوية الأولى لهبوط "7 دقائق من الرعب"!

هبطت المركبة الفضائية "بيرسفيرانس" التابعة لناسا على سطح الكوكب الأحمر قبل عام من اليوم، في 18 فبراير 2021 بعد هبوط وصف بـ "سبع دقائق من الرعب''.

وبعد وقت قصير من وصولها إلى مدار المريخ، أُطلقت "بيرسفيرانس" مثل رصاصة مسرعة عبر الغلاف الجوي بسرعة 12000 ميل في الساعة ونجحت في نشر المظلة الصوتية التي أبطأت سرعة الهبوط على السطح.

ووصلت "بيرسفيرانس" إلى قاعدة حفرة بعمق 820 قدما تسمى Jezero، وهي دلتا نهرية جافة كان من الممكن ملؤها بالماء منذ 3.5 مليار سنة.

I’ve now been on Mars for a full (Earth) year! Many firsts on an ambitious to-do list:



✅ Collected first rock cores from another planet

✅ Served as base station for #MarsHelicopter

✅ Extracted oxygen from thin Martian air

✅ Set driving records



More: https://t.co/ycR7IcZe0mpic.twitter.com/ZPg8NfH169 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2022

وكان أول عمل لها، والجزء الأول من مهمتها، إطلاق مروحية "إنجينويتي"، وهي أول مركبة طائرة تقلع وتهبط على كوكب آخر.

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وخلال عامها على المريخ، كانت "بيرسفيرانس" تلتقط صورا للصخور، وتراقب رحلات "إنجينويتي"، بل وتنتج الأكسجين من هواء المريخ.

وقبل أن تبدأ مهمتها في العثور على علامات الحياة، تمثلت المهمة الأولى لـ"بيرسفيرانس" في المعايرة - الاتصال بالأرض للتأكد من أن المعدات تعمل، واختبار الأنظمة الموجودة على متن الطائرة. كما كان عليها نشر مروحية "إنجينويتي" الصغيرة.

وقبل ذلك، التقطت وكالة ناسا صورا بانورامية لحفرة Jezero، بالإضافة إلى إرسال الصوت المسجل بواسطة الميكروفونات على "بيرسفيرانس".

وتضمن المقطع الصوتي الأول أصوات صرير "بيرسفيرانس" وهي تتحرك ببطء عبر تراب المريخ.

وفي المقطع، الذي شاركته وكالة ناسا، يمكن سماع دوي الإطارات الستة للمركبة الجوالة من خلال تراب فوهة Jezero.

وشاركت "بيرسفيرانس" أيضا أول لقاء لها مع شيطان غبار تحرك من اليمين إلى اليسار خلف ذراعها الآلية، عندما بدأت القيادة على الكوكب الأحمر.

وفي أوائل أبريل، أرسلت "بيرسفيرانس" تقريرا عن الطقس، ووجدت أن درجات حرارة الهواء انخفضت من -4 فهرنهايت إلى -14 فهرنهايت في 30 دقيقة فقط.

كما التقطت أول صورة ذاتية لها، والتي أصبحت جزءا من مهمات ناسا الجوالة منذ أن هبطت "كيوريوسيتي" في غيل كريتر في عام 2011.

وتُظهر اللقطتان صاري الاستشعار عن بعد للمركبة، والذي يستضيف العديد من كاميرات العربة الجوالة والأدوات العلمية.

وبعد عدة تأخيرات، انطلقت "إنجينويتي" أخيرا إلى سماء المريخ في 19 أبريل، وأطلقت دواراتها ورفعت نفسها في الهواء بمقدار 10 أقدام.

وحققت وكالة ناسا أيضا إنجازا كبيرا آخر خلال الأشهر القليلة الأولى - إنتاج الأكسجين.

ومن بين مجموعة من التجارب العلمية على العربة الجوالة MOXIE، وهي أداة صغيرة على شكل صندوق ذهبي تستخدم تقنية التحليل الكهربائي لتوليد الأكسجين.

وأنتجت MOXIE، أو تجربة استخدام موارد المريخ بالأكسجين في الموقع، 5.4 غرام من الأكسجين في ساعة واحدة عن طريق سحب ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى المادة الكيميائية التي تعطي الحياة خلال اختبارها الأول على الكوكب الأحمر.

وهذا الإصدار قادر على إنتاج ما يصل إلى 12 غراما من الأكسجين في الساعة، أو حوالي 288 غراما في اليوم. ويستهلك رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية ما معدله 840 غراما من O2 يوميا.

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وقال جيم رويتر من ناسا: هذه خطوة أولى حاسمة في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين على المريخ، مضيفا أنها ستجعل المهمات البشرية المستقبلية أكثر قابلية للتطبيق.

وبعد فترة وجيزة من الرحلة الأولى، جاءت عمليات إطلاق "إنجينويتي" كثيفة وسريعة، أما الثانية بعد بضعة أيام، فقد ارتفعت وتؤدي إلى إمالة جانبية صعبة.

وأثناء التحليق في الجو، تدور شفرات المروحية بسرعة 2537 دورة في الدقيقة ويُسمع صوت طنين خافت خلال مقطع الصوت.

وتمثل رحلات "إنجينويتي" تحديا بسبب الظروف التي تختلف اختلافا كبيرا عن ظروف الأرض - وفي مقدمتها الغلاف الجوي المخلخل الذي تقل كثافته عن واحد في المائة من منطقتنا. وهذا يعيق القدرة على التقاط صوت واضح على الكوكب الأحمر.

ودخلت "بيرسفيرانس" المرحلة العلمية من مهمتها في مايو، واختبرت قاع البحيرة القديمة التي تشكل فوهة Jezero باستخدام أدواتها الموجودة على متنها.

والتقطت كاميرا تسمى WATSON في نهاية الذراع الآلية للمركبة الجوالة لقطات مفصلة للصخور، مع بيانات إضافية قادمة من زوج من الكاميرات القابلة للزووم.

وبحلول يومها المائة على سطح المريخ، أعادت "بيرسفيرانس" 75000 صورة للكوكب.

وفشلت "بيرسفيرانس" في محاولتها الأولى لجمع عينة من الصخور من الكوكب الأحمر، حيث لم تتفاعل المادة كما هو متوقع خلال مرحلة الحفر.

وعمل كل من المثقاب الطرقي وقمة الحفر ومعالجة عينة الأنبوب على النحو المنشود، لكن البيانات تظهر أن أنبوب العينة كان فارغا بعد الاستخراج.

وبعد الاختبار، ألقت ناسا باللوم على الصخور الناعمة بشكل غير عادي على سطح المريخ، في الفشل الذريع في أخذ العينات الذي أدى إلى فشل "بيرسفيرانس" في جمع العينة الأولى.

وبذلت "بيرسفيرانس" محاولة أخرى في نهاية أغسطس وكانت ناجحة.

It’s a special time for @NASAPersevere! Join us on Feb. 18 to celebrate the 1-year Mars landing anniversary. We’ll be live with experts who helped make it all happen & they’ll share insight on the rover’s year of exploration. Tune in at 1pm PT/ 4pm ET https://t.co/PdZbguAT7dpic.twitter.com/G9R8g94Cru — NASA JPL (@NASAJPL) February 16, 2022

وفي 6 أغسطس، حفرت "بيرسفيرانس" في صخور أكثر نعومة، وانهارت العينة ولم تدخل أنبوب التيتانيوم.

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وقطعت العربة الجوالة مسافة نصف ميل إلى مكان أفضل لأخذ العينات للمحاولة مرة أخرى، وحققت النجاح في المرة الثانية.

وكانت محاولتها الثالثة ناجحة أيضا، حيث أخذت عينة أخرى من الصخرة الكبيرة نفسها التي أعطت العينة الأولى - ولكن بعد أسبوع.

وكشفت الاختبارات الأولية من هاتين العينتين الأوليين، المسماة "Montdenier" و"Montagnac"، عن وجود تركيبة بازلتية، والتي يقول العلماء إنها ربما تكونت من تدفقات الحمم البركانية القديمة ويمكن أن توفر جدولا زمنيا للبحيرة القديمة - من وقت تشكلها إلى وقت حدوثها.

وتعرف ناسا بالفعل أن الحفرة كانت مليئة بالمياه من قبل، ولكن إلى متى تظل هذه الحفرة لغزا.

ولكن مستوى التغيير الذي يراه العلماء في الصخر الذي قدم العينات الأساسية - وكذلك في الصخر الذي استهدفه الفريق في أول محاولة للحصول على العينات - يشير إلى أن المياه الجوفية كانت موجودة لفترة طويلة.

وبعد شهر، باستخدام صور مفصلة من الفضاء، إلى جانب بيانات من عينات صخرية، كشف العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن Jezero كانت بحيرة هادئة منذ 3.7 مليار سنة، لكن فيضانا مفاجئا أصاب الصخور الكبيرة بالدلتا.

ووجدوا أنه خلال فترة وجودها كبحيرة، كانت فوهة Jezero تغذيها نهر صغير بشكل مطرد، مع حدوث فيضانات عرضية تجبر المياه على التدفق فوق الحافة.

وكان هذا الفيضان نشيطا بما يكفي لاكتساح الصخور الكبيرة على بعد عشرات الأميال من المنبع وإيداعها في قاع البحيرة، حيث لا تزال الصخور الضخمة قائمة حتى اليوم.

وبحلول نوفمبر 2021، جمعت "بيرسفيرانس" العينة الثالثة من الصخور. وبحلول نهاية عام 2021، قطعت "بيرسفيرانس" 1.8 ميلا، وجمعت ست عينات من الصخور وسجلت رقما قياسيا لأطول رحلة في يوم واحد على المريخ.

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وأثبتت العينة السادسة من الصخور أنها واحدة من أصعب العينات - حيث أصبحت أجزاء منها عالقة داخل تجويف الأنبوب - ما تسبب في تطوير ناسا لأنظمة "التخلص منها".

وفي 29 ديسمبر، أثناء استرجاع عينة من صخرة، وهي السادسة حتى الآن، وجد مهندسو ناسا أنهم لا يستطيعون الحصول على الصخور للذهاب إلى منطقة التخزين.

وكان هذا بسبب قطعة من الحطام بحجم الحصاة أعاقت الذراع الآلية، وسدت مدخل منطقة إرساء الأنبوب - بعد شهر تقريبا، حل الأمر.

واستخدمت ناسا "إجراء غير خنق" لم يتم اختباره، تضمن توجيه المثقاب الذي يحتوي على أنبوب اختبار مسدود نحو الأرض وتدويره بسرعة عالية.

وتسبب هذا في سقوط الحصى، والعودة إلى سطح الكوكب الأحمر، حتى مع الحفاظ على الأنبوب لاستخدامه في مهمة أخذ عينات أخرى.

وضربت "بيرسفيرانس" الصخرة نفسها، المسماة 'issole' مرة أخرى في يناير، للحصول أخيرا على عينة من المريخ، ووجدت الصخرة مغطاة بعلامات حفر وكشط تشبه وجها مصدوما.

وتهدف ناسا إلى جمع 20 عينة على الأقل من مجموعة متنوعة من المواد التي يمكن إعادتها إلى الأرض لمزيد من التحليل.

وتعاونت وكالة ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في مهمة متابعة لاستعادة العينات، مع توقع وجود طائرتين على الأقل للمشروع.

وتخطط كل من ناسا والصين لإرسال طاقم من رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر في مرحلة ما في ثلاثينيات القرن الحالي، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل مؤكدة.

المصدر: ديلي ميل