لأول مرة.. مسبار "بيرسفيرانس" يستخرج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مسبار "بيرسفيرانس" تمكن لأول مرة من استخراج الأكسحين من الغلاف الجوي للمريخ.

وأشارت الوكالة إلى أن التجربة نفذت بنجاح يوم 20 أبريل بواسطة أداة Moxie، مضيفة أن مثل هذه الأدوات قد تكون قادرة على توفير الأكسجين لرواد الفضاء.

إقرأ المزيد

يذكر أن مسبار "بيرسفيرانس" هبط بنجاح على سطح المريخ في فبراير الماضي، وهو خامس جهاز أطلقته "ناسا" إلى المريخ.

وانطلقت مهمة "بيرسفيرانس" في يوليو 2020. ومن المقرر أن يأخذ المسبار عينات التربة من المريخ ويرسلها إلى الأرض.

المصدر: "نوفوستي"