مروحية أمريكية تحلّق فوق كثبان رمل على المريخ

حققت مروحية Ingenuity الأمريكية الأسبوع الماضي الرحلة الثامنة عشرة في أجواء المريخ. أفاد بذلك مختبر الطاقة النفاثة التابع لـ "ناسا" الذي تولى إدارة هذا المشروع.

وقد قطعت المروحية مسافة 230 مترا بسرعة 2.5 متر في الثانية، متجهة نحو الحد الشمالي لمنطقة Seitah على سطح المريخ. واستغرقت الرحلة الجوية 124.3 ثانية.

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وقال ناطق باسم المختبر في صفحته على "تويتر" إن المسافة الإجمالية التي قطعتها المروحية في أجواء الكوكب الأحمر بلغت 3800 متر حيث صعدت أحيانا إلى ارتفاع 12 مترا وحلقت بسرعة 5 أمتار في الثانية. وبلغ الوقت الإجمالي الذي قضته المروحية في الجو 33 دقيقة.

وكانت "ناسا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن منطقة Seitah عبارة عن كثبان رملية يصعب على الروفرات اجتيازها. إذن فإن Ingenuity استعرضت بنجاح قدرتها على دراسة مناطق وعرة لا يمكن أن تصلها الروفرات.

يذكر أن وزن المروحية 1800 غرام وكلف تصميمها 80 مليون دولار. وقامت المروحية بأول رحلة في أجواء المريخ في 19 أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن الغاية من بعثة روفر ومروحية Ingenuity اللذين هبطا في منطقة حفرة "يزيرو" تكمن في اكتشاف آثار للحياة على سطح المريخ في الماضي البعيد.

وقالت "ناسا" إن المعلومات عن تصرف Ingenuity على الكوكب الأحمر قد تساعدها في تصميم مروحية مريخية أخرى بوزن نحو 30 كيلوغراما.

المصدر: تاس