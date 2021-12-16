الروس يكتشفون جليدا هائلا على سطح المريخ

أعلن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء، عن اكتشاف جليد ضخم على سطح المريخ مساحته السطحية حوالي 41 ألف كيلومتر مربع.





وقد اكتشف هذا الجليد بواسطة التلسكوب النيوتروني الروسي المثبت على المركبة الروسية- الأوروبية TGO ضمن مهمة ExoMars-2016.

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ويقول الخبير، "إن وجود هذه الكتلة الجليدية بالقرب من خط استواء المريخ يتطلب ظروفا خاصة للإضاءة والضغط والحرارة. وهذه الظروف يمكن ان تتوفر في قاع واد عميق. ويحتمل أن يكون هذا الجليد قد تشكل مع الوادي في وقت واحد قبل ملياري سنة".

ويقع هذا الجليد في وادي مارينر الصغير، الذي يتقاطع مع أخدود كبير، وقد وجدنا أن 40 بالمئة من كتلة منطقة مساحتها حوالي 41000 كيلومتر مربع هي ماء. وهذه كمية كبيرة تعادل أكثر من 2.5 مرة حجم بحيرة لادوغا. وهذا يعني وجود جليد حر فيها. بحسب ميتروفانوف.

ويضيف، "يمكن ان يوجد الماء على المريخ في ثلاث حالات- الماء الممتاز مثل الرمل الرطب (نسبته منخفضة). ومياه مرتبطة كيميائياً- معادن رطبة يمكن أن يشكل الماء 15٪ من وزنها. والنوع الثالث - الجليد الحر.

ويأمل العلماء، في العثور في هذا الجليد على أملاح معدنية ومركبات كيميائية معقدة، ما سيساعد على كشف لغز أصل الحياة البدائية على المريخ.

المصدر: فيستي. رو+ صحيفة "إزفيستيا"