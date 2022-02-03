"برسيفيرانس" تتخلص من "اختناقها" وتكشف عن "وجه مندهش" بعد أخذ العينة السادسة من سطح المريخ

كشفت وكالة ناسا أن مركبتها "بيرسيفيرانس" تمكنت أخيرا من أخذ سادس عينة بنجاح من صخور سطح المريخ، بعد أن تمكنت من "بصق" الحصى العالقة في "حنجرة" أنابيبها.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، حفرت العربة الجوالة ذات الحجم الصغير في صخرة تسمى "إيسول"، لكنها لم تستطع إغلاق أنبوب التيتانيوم كما هو مخطط له. وذلك لأن الحصى سقطت ما أدى إلى انسداد نظام مناولة العينات.

This rock almost looked surprised that I was coming back! Thankfully, I was able to collect another sample here to replace the one I discarded earlier. This may be one of the oldest rocks I sample, so it could help us understand the history of this place. #SamplingMarspic.twitter.com/I1kqdNSchR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 31, 2022

وبعد مناورة تقنية تضمنت تدوير المثقاب بسرعة كبيرة، ثم قلبه رأسا على عقب، أزال مهندسو ناسا العقبة في منتصف يناير.

NASA's Perseverance Mars Rover

وتمكنت مركبة "بيرسيفيرانس" مرة أخرى من الحصول أخيرا على عينة من المريخ، ووجدت الصخرة مغطاة بعلامات حفر وكشط تشبه وجها مصدوما.

إقرأ المزيد

وغردت ناسا عبر حساب "بيرسيفيرانس" على "تويتر" في 31 يناير: "بدت هذه الصخرة مندهشة تقريبا لأنني عدت! لحسن الحظ، تمكنت من جمع عينة أخرى هنا لتحل محل العينة التي تجاهلتها سابقا''.

وتابعت التغريدة: "قد تكون هذه واحدة من أقدم الصخور التي أختبرها، لذا يمكن أن تساعدنا في فهم تاريخ هذا المكان."

وتضمن منشور حساب "بيرسيفيرانس" على "تويتر" صورا للصخرة المنقوشة، بالإضافة إلى صورة النواة الصخرية التي تم جمعها حديثا.

ويعد أخذ عينات من الصخور من سطح الكوكب الأحمر إحدى المهمتين الرئيسيتين لمركبة ناسا الجوالة، والتي وصلت إلى المريخ في فبراير 2021.

وتسير مركبة "بيرسيفيرانس" حول فوهة "جيزيرو"، ليس بعيدا عن خط الاستواء المريخي، على أمل العثور على توقيعات كيميائية ربما تكون قد تركتها الحياة الميكروبية الطويلة.

وفي نهاية المطاف، سيتم جمع هذه العينات، التي يتم وضع كل منها في أنبوب من التيتانيوم، وإعادتها إلى الأرض بواسطة مهمة مستقبلية مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

When you run into a challenge, sometimes it’s best to step back and shake it off.



I reversed up onto some nearby rocks to get tilted, and did a twist with one foot. Somewhere along the way I’ve shaken loose the other two pebbles in my sampling system. Back to #SamplingMars soon! pic.twitter.com/gAs6E0tGcf — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 25, 2022

وكانت إزالة الأنقاض إنجازا كبيرا للوكالة، حيث استفادت من عدد من التقنيات غير المختبرة، والتي وقع تصميمها نظريا فقط.

وتمكن المهندسون من التقاط "إجراء إزالة الاختناق"، لحظة قيام المركبة الجوالة "ببصق" الحصى وقطع الحطام باستخدام كاميرا Mastcam-Z العلمية الموجودة على متن المركبة الجوالة.

In order to keep #SamplingMars, I’ve emptied my latest partial sample. Watch closely to see one piece of cored rock drop to the surface in this movie. Thankfully, I can reuse this tube for another sample from the same rock.



Latest blog: https://t.co/kHxq9S2GXxpic.twitter.com/kwSzBlFVBt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 21, 2022

With a turn of my bit carousel, I’ve cleared the two pebbles that likely blocked me from processing my latest sample tube. Two smaller ones remain lower down, but may not be an issue (and might fall out just by driving). Onward!



Details: https://t.co/kHxq9S2GXx#SamplingMarspic.twitter.com/fpH7gFcH08 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 21, 2022

ويمكن في الفيديو، رؤية المثقاب يدور عندما تخرج قطع صغيرة من الصخور من نهاية الأنبوب، واحدة تلو الأخرى، تسقط على السطح الأحمر للمريخ.

ويعد علم الأحياء الفلكي أحد الأهداف الرئيسية لمهمة مركبة "بيرسيفيرانس"على المريخ، بما في ذلك البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة.

وستميز المركبة جيولوجيا الكوكب والمناخ السابق، وتمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر، وستكون أول مهمة لجمع الصخور والثرى المريخية وتخزينها.

المصدر: ديلي ميل