ناسا تعلن عن مكان إغراق محطة الفضاء الدولية حتى الموت في أوائل عام 2031!

تقول ناسا إنها تخطط لإغراق بقايا محطة الفضاء الدولية (ISS) في جزء بعيد من المحيط الهادئ يُعرف باسم Point Nemo في أوائل عام 2031.

وفي تقرير انتقالي محدث سُلّم إلى الكونغرس، قامت وكالة الفضاء بتفصيل نهاية اللعبة للمحطة الفضائية، التي تستضيف أطقما دولية بشكل مستمر منذ عام 2000 - وألمحت إلى ما سيفعله رواد الفضاء في مدار أرضي منخفض بعد تدميرها الناري.

وقال فيل مكاليستر، مدير الفضاء التجاري في ناسا، في بيان صحفي: "إن القطاع الخاص قادر تقنيا وماليا على تطوير وتشغيل وجهات تجارية ذات مدار أرضي منخفض، بمساعدة ناسا. ونتطلع إلى مشاركة دروسنا المستفادة وخبرة العمليات مع القطاع الخاص لمساعدتهم على تطوير وجهات آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة في الفضاء".

ويأتي التقرير المحدث بعد شهر من إعلان وكالة ناسا عن قرار إدارة بايدن بتمديد العمر التشغيلي للمحطة من عام 2024 إلى عام 2030. وتقول ناسا إن الجزء الخاص بها من المحطة الفضائية يجب أن يكون سليما من الناحية الهيكلية على الأقل لفترة طويلة.

وقالت ناسا إن أعضاء شراكة المحطات الفضائية التي تضم 15 دولة سيعملون سويا "لضمان عدم وجود أي تهديد لجدوى محطة الفضاء الدولية على المدى الطويل". وفي الوقت نفسه، أقر التقرير أن المحطة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

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وفي ديسمبر، منحت وكالة ناسا ما مجموعه 415.6 مليون دولار أمريكي لثلاث فرق تجارية - برئاسة مشروع جيف بيزوس Blue Origin الفضائي، Nanoracks وNorthrop Grumman - لبدء العمل على مفاهيم لمحطات الفضاء التجارية المناسبة للمدار الأرضي المنخفض، أو LEO. ومع ذلك، فإن شركة أخرى، أكسيوم سبيس، تقوم بالفعل ببناء وحدة تجارية لمحطة الفضاء الدولية والتي من المفترض أن تصبح في نهاية المطاف نقطة انطلاق لمحطة فضائية قائمة بذاتها.

وتتوقع ناسا اختيار مشروع محطة فضاء تجارية واحد على الأقل في عام 2025 ليتم اعتماده لاستضافة رواد فضاء للبعثات المستقبلية.

ويمكن تقسيم بعض وحدات المحطة الفضائية لتصبح جزءا من البؤر الاستيطانية المدارية الأخرى أثناء الانتقال. ويضع التقرير خطة لتحويل العمليات إلى تلك البؤر الاستيطانية الجديدة وخفض مدار الوحدات المتبقية للمحطة القديمة تدريجيا خلال النصف الأخير من عشرينيات القرن الحادي والعشرين، حتى تصل إلى ذروتها في عام 2030.

ويستدعي السيناريو الحالي لوكالة ناسا ثلاث مركبات فضاء Progress روسية الصنع لإطلاق محركات الدفع الخاصة بها أثناء الرسو بالمحطة في عملية إزالة المدار لمدة أشهر. وقد تلعب المركبات الفضائية الأخرى دورا أيضا، بما في ذلك سفينة الشحن Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman.

وسيكون طاقم على متن المحطة للأشهر الأولى من عملية إزالة المدار، ولكن تنفيذ المراحل الأخيرة سيجري عن بُعد، بعد مغادرة الطاقم الأخير، في نهاية عام 2030.

وستدير وحدات التحكم الأرضية هبوط المحطة بحيث يحدث الغطس الناري النهائي في الغلاف الجوي في أوائل عام 2031 فوق "مقبرة مركبة فضائية" تُعرف باسم منطقة جنوب المحيط الهادئ غير المأهولة بالسكان.

وستكون Point Nemo - بقعة تقع بين نيوزيلندا وساحل تشيلي، على بعد 1670 ميلا من أقرب بقعة من الأرض - النقطة المستهدفة لسقوط الحطام. وألقيت المئات من المركبات الفضائية البائدة في ذلك الجزء المعزول من المحيط الهادئ.

وأوضح التقرير أنه بعد تدمير محطة الفضاء الدولية، تتوقع وكالة ناسا أن تكون واحدة من العديد من العملاء الذين يتابعون مشاريع البحث والتدريب والسياحة والإعلام في مدار أرضي منخفض.

وقال التقرير: "بحلول أوائل عام 2030، تخطط ناسا لشراء وقت طاقم لاثنين على الأقل - وربما أكثر - من أفراد طاقم ناسا سنويا على متن [وجهات تجارية في المدار الأرضي المنخفض] لمواصلة أبحاث الجاذبية الصغرى الأساسية، والبحوث الطبية الحيوية التطبيقية، والتطوير المستمر لتكنولوجيا الاستكشاف والبحث البشري".

وبحلول عام 2033، تتوقع ناسا توفير ما يقرب من 1.75 مليار دولار أمريكي سنويا بفضل الانتقال إلى عمليات المدار الأرضي المنخفض التجارية. ومن المرجح أن يتم تخصيص هذه المدخرات لمهام أكثر طموحا ترسل رواد فضاء إلى ما وراء مدار الأرض - إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ.

المصدر: ساينس ألرت