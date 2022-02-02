ناسا: مهمة المحطة الفضائية الدولية قد تنتهي في يناير 2031
وفقا للبيانات الواردة في تقرير ناسا، يخطط لإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها وإغراقها في المحيط الهادئ في يناير 2031 .
ويذكر أن بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سبق أن أعلن عن رغبة الادارة الأمريكية الحالية بتمديد تشغيل المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030 .
ويقول مصدر في ناسا، "من المفترض وفقا لآخر تقييم للميزانية بشأن تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية، سيتم إخراج المحطة من مدارها في يناير عام 2031".
ويتضمن تقرير ناسا جدولا يوضح خطة إخراج المحطة من مدارها.
وجاء في التقرير، "بعد المناورة اللازمة لتحديد مسار المحطة الفضائية والنقطة المفترضة لسقوط حطامها في مقبرة المركبات الفضائية، سيتم تشغيل محركات المحطة لتخفيض مدارها إلى أدنى مستوى يضمن اختراقها للغلاف الجوي للأرض بأمان".
المصدر: نوفوستي
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