ناسا تعتزم تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية إلى 2030

أعلن جويل مونتالبانو، مدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية، أن ناسا ستبذل قصارى جهدها من أجل استمرار تشغيل المحطة على الأقل حتى عام 2030.

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ويقول مونتالبانو، "يكمن هدفنا في استمرار تشغيل المحطة الفضائية الدولية. حاليا تعمل المحطة على أكمل وجه. وإن ناسا، بما في ذلك أنا شخصيًا، وكذلك شركاؤنا، سنبذل قصارى جهدنا لجعلها تعمل حتى عام 2030". بحسب تاس.

ويشير منتالبانو، إلى أن على شركاء ناسا الدوليين الاتفاق مع "حكوماتهم" بشأن مصير المحطة الفضائية الدولية في المستقبل.

ويذكر أن كاتي لودرسن مديرة برامج الرحلات الفضائية المأهولة في ناسا، سبق أن أعلنت في مؤتمر غاغارين الدولي، أن رئاسة ناسا تأمل بتمديد تشغيل المحطة الفضائية الدولية لمدة 10 سنوات على الأقل.

وكان يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، قد أعلن في شهر أبريل الماضي، أن سوء حالة المحطة الفضائية الدولية قد تكون له عواقب كارثية. وأن روسيا قادرة على تمويل محطة فضائية جديدة بصورة مستقلة، وهي مستعدة لدعوة شركاء أجانب للتعاون في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي