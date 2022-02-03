"ناسا" تؤجل إطلاق مركبة قمرية غير مأهولة إلى أبريل المقبل

أجّلت وكالة "ناسا" الأمريكية رحلة فضائية غير مأهولة مخطط لتحقيقها إلى مدار القمر في مارس المقبل إلى أبريل أو مايو المقبلين. وذلك في إطار برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

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أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم الوكالة، مايك بولجر في مؤتمر صحفي هاتفي. وأوضح أن الرحلة الفضائية تأجلت بسبب تحضيرات إضافية لمركبة "أوريون" القمرية، وأضاف أن المركبة ستنطلق إلى القمر عندما تكون جاهزة لذلك.

يذكر أن "ناسا" كانت قد أعلنت في ربيع عام 2019 أن برنامج هبوط رواد الفضاء على سطح القمر المسمى بـ "أرتميس" يضم 3 مراحل، والأولى هي إطلاق مركبة "أوريون" غير المأهولة إلى مدار القمر بواسطة صاروخ Space Launch System فائق الثقل حيث ستحقق المركبة بضع دورات حول القمر، ثم ستعود إلى الأرض.

أما المرحلة الثانية فتقضي بإطلاق مركبة "أوريون" المأهولة إلى مدار القمر وعودتها لاحقا إلى الأرض. وتعوّل "ناسا" على أن ترسل عام 2024 رواد الفضاء إلى القمر، وتعتبر تلك المرحلة الثالثة ثم سترسلهم عام 2030 إلى المريخ.

يذكر أن مستشار "ناسا" بول مارتن، كان قد أعلن في وقت سابق أن تحقيق البعثة القمرية المأهولة من المستحيل تحقيقها لمشاكل تواجهها "ناسا" في تصنيع بزات فضائية جديدة.

المصدر: تاس