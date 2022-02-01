تويوتا تدخل عالم الفضاء بإرسال سيارة "كروزر" لنقل البشر على القمر بحلول عام 2040

تعمل شركات عديدة ووكالات الفضاء على تطوير خطط طموحة ومبتكرة لتحقيق هدف استيطان القمر أو المريخ في أقرب وقت.

ويسعى إيلون موسك إلى بناء "مدينة مكتفية ذاتيا" على سطح المريخ حتى يتمكن البشر من العيش هناك، فيما تخطط ناسا إلى العودة إلى القمرة بمهمتها "أرتميس"، التي ستشكل سابقة للمهام المستقبلية على سطح القمر والمريخ.

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ويبدو أن هناك منافسا جديدا يدخل هذا السباق، وهو شركة "تويوتا"، التي أعلنت تعاونها مع وكالة الفضاء اليابانية (Jaxa) إنشاء "سيارة قمرية".

ويجري تطوير المركبة القمرية من "تويوتا" لمساعدة البشر على العيش على القمر، ومن المتوقع أيضا أن تساعد الناس على العيش على سطح المريخ.

ومن المأمول أن يتمكن رواد الفضاء من العيش والعمل والسفر داخل "القافلة" الصغيرة العملاقة المقاومة لظروف الفضاء بحلول عام 2040.

وسيتمكن رواد الفضاء من العيش داخل الحافلة الصغيرة دون ارتداء بزة الفضاء.

وكشفت وكالة الفضاء اليابانية عن صور المفاهيم المبكرة وفيديو لـ "العربة الجوالة المأهولة والمضغوطة".

ويُطلق على "السيارة القمرية" اسم "لونار كروزر" (Lunar Cruiser) نسبة إلى "تويوتا لاند كروزر" (Toyota Land Cruiser)، وهي واحدة من طرازات شركة "تويوتا" للسيارات.

.@ToyotaMotorCorp has been working with @JAXA_en for on a lunar vehicle that could help put people on the #Moon by the end of this decade.



More details have emerged about the #LunarCruiser, a name that is taken from the iconic Toyota Land Cruiser SUV.https://t.co/H4BfXPEqPP — HT Auto (@HTAutotweets) January 28, 2022

وتحتوي المركبة الجوالة على ست عجلات ضخمة ذات واجهات خارجية متينة لتتدحرج بسلاسة عبر المناظر الطبيعية الوعرة.

وهناك ألواح زجاجية كبيرة في المقدمة لإعطاء رواد الفضاء لمحة عن المكان الذي يتجهون إليه، على الرغم من أن العربة الجوالة ستكون قادرة على القيادة ذاتيا.

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ومن المتوقع أن يتم تشغيل النظام بأكمله بواسطة خلايا وقود الهيدروجين (الموجودة بالفعل في بعض سيارات تويوتا على الأرض) والطاقة الشمسية.

وهذه أخبار جيدة لدعاة حماية البيئة، لأنها تعني أن السيارة لن تنبعث منها سوى عوادم الهواء والماء.

وقال هيروشي ياماكاوا، رئيس وكالة الفضاء اليابانية (Jaxa): "إن انضمام تويوتا إلينا في تحدي استكشاف الفضاء الدولي يعزز ثقتنا بشكل كبير. وتعد المركبات المأهولة ذات الكبائن المضغوطة عنصرا سيلعب دورا مهما في استكشاف واستخدام سطح القمر بشكل كامل".

ويبلغ طول "السيارة القمرية" 6 أمتار وعرضها 5.2 أمتار وارتفاعه 3.8 أمتار.

وفي الداخل، سيتمكن رواد الفضاء من الاستمتاع بنحو 13 مترا مكعبا من المساحة، وهو ما يكفي لوجود شخصين في راحة نسبية.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية أيضا إن المركبة الجوالة المضغوطة سيكون لها "نطاق ترحال إجمالي على سطح القمر" يزيد عن 10 آلاف كيلومتر (نحو 6200 ميل).

وما تزال المركبة القمرية قيد التطوير، وتأمل وكالة الفضاء اليابانية أن يتم إطلاق النظام في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2029، ما يمنح "تويوتا" متسعا من الوقت للاختبار.

المصدر: ذي صن