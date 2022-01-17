روسيا تطور أقمارا صناعية قادرة على رصد الأرض والقمر

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يطورون أقمارا صناعية يمكن استخدامها لمراقبة سطح الأرض ورصد القمر.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لشركة "بروغريس" الروسية "يعمل خبراؤنا بالتعاون مع مختصين من مؤسسة روس كوسموس على تطوير أقمار Aist-2T الصناعية المخصصة للاستشعار الأرض عن بعد ووضع خرائط ثلاثية الأبعاد لسطحها، هذه الأقمار يمكن الاعتماد عليها أيضا لرصد القمر".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد ذكر من مدة أن الخبراء الروس يعملون على تطوير أقمار Aist-2T-1 و Aist-2T-2، ومن المفترض أن تبدأ هذه الأقمار العمل عام 2023.

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ومن جهة أخرى أشار الموقع الرسمي لمشتريات الدولة الروسية أن "روس كوسموس" تطور مجموعة من أقمار Aist الصناعية التي ستستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، وكانت قد أبرمت عقودا بقيمة 2.1 مليار روبل لتصنيع اثنين من هذه الأقمار.

ولدى روسيا حاليا العديد من أقمار Aist المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد مثل قمر Aist-2D، لكن كاميرات هذه الأقمار تعمل حاليا على رصد الأرض، ولرصد الأجسام السماوية يضطر الخبراء إلى تغيير وجهات كاميراتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها.

المصدر: فيستي