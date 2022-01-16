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أقمار صناعية روسية ترصد بركان تونغا

الفضاء

أقمار صناعية روسية ترصد بركان تونغا
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قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الأقمار الصناعية الروسية تراقب ثوران بركان "هونغا تونغا هونغ هاباي" من تحت مياه المحيط الهادئ.

وأضافت "روس كوسموس"، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "تقوم مجموعة من الأقمار الصناعية الروسية بمراقبة وتصوير البركان الذي ثار في 15 يناير، تحت مياه المحيط الهادئ".

في يوم  14 يناير، بدأت ثورة بركان هونغا تونغا هونغ هاباي من تحت مياه المحيط في مملكة تونغا. ووفقا للخدمات الجيولوجية في هذه الدولة، كانت هذه الثورة الأكبر من نوعها في المنطقة منذ ديسمبر، وتسببت في عدد من موجات كبيرة ضربت سواحل الجزر هناك.

المصدر: تاس

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